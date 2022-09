La risposta del premier Draghi allo studente

“Caro Alessio, mi ha molto colpito che tu abbia scelto di dedicarmi la tesina e ti ringrazio di averla condivisa. Non so se merito simili elogi o paragoni tanto illustri, ma spero che la mia storia possa esserti di ispirazione”. È la lettera di risposta che il presidente del Consiglio Mario Draghi ha inviato a Alessio, uno studente a “cui piacciono politica e attualità, ma parlo anche di cose più stupide”, come si presenta lui, che ha dedicato all’ex numero uno della Bce la sua tesina per la maturità.

“In ogni fase della mia vita – ha scritto il premier -, ho sempre considerato fondamentale impegnarmi nello studio e nel lavoro. I risultati che ho raggiunto sono stati anche merito degli straordinari maestri che ho avuto. Ne hai ricordati alcuni, come Federico Caffè e Franco Modigliani, ed è bello che un ragazzo come te li conosca”.