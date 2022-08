Tagliano i parlamentari ma non hanno fatto il nuovo regolamento

Il regolamento per la riduzione dei parlamentari

La riduzione del numero dei parlamentari è una delle grandi novità della prossima legislatura. Ma la Camera dei deputati non se n’è accorta e non ha varato un nuovo regolamento, come sarebbe stato logico e necessario. Non sono bastati quasi due anni per scongiurare l’ennesima incompiuta del presidente Roberto Fico, principale artefice della défaillance per il ruolo ricoperto, in buona compagnia dei partiti. A differenza di quanto avvenuto al Senato, insomma, a Montecitorio non è stato approvato il testo per sintonizzare il lavoro dell’Aula e delle commissioni ai numeri modificati dalla riforma costituzionale.

Calendario alla mano, i margini di manovra per un’approvazione sono esigui: nei prossimi giorni i lavori dell’assemblea prevedono l’esame del «disegno di legge in materia di giustizia e di processo tributari» e su quello per i finanziamenti destinati alla «celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi». Entro il 10 agosto arriverà la chiusura per ferie di Montecitorio. Nessuna traccia dell’approdo in Aula del regolamento. A questo punto restano in piedi due opzioni: fare un improbabile tentativo a settembre, nel pieno della campagna elettorale, oppure lanciarsi nell’azzardo di lasciare tutto intatto e vedere cosa succede con l’insediamento della diciannovesima legislatura, fissato il 13 ottobre, che avverrebbe con il regolamento attualmente in vigore. Un testo pensato per normare l’attività di 615 eletti, sarà utilizzato da 400 onorevoli. Gli effetti tutti sarebbero da verificare, visto che peraltro l’attività parlamentare partirà con la full immersion della sessione di bilancio.

