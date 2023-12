Tassi indietro a tutta forza. Piazza Affari apre positiva

John Butler e Eoin O’Callaghan, Macro Strategist di Wellington Management ritengono che nel futuro i cicli dell’economia saranno più brevi e più violenti, l’inflazione sarà mediamente più volatile e più elevata. Quel che ci siamo abituati a vedere negli ultimi vent’anni di globalizzazione sta per lasciare il posto ad altro: la nuova realtà sarà più frammentata, le crescite economiche potrebbero essere molto diverse da un’area a un altra.

Nella nota di ieri, i due stragist avvertono che la la crescita globale continuerà a rallentare anche nel 2024, ma le flessioni, “ non dovrebbero rivelarsi troppo marcate, soprattutto perché i consumatori sono supportati – in aggregato – da un aumento dei redditi reali” In questo contesto, “le banche centrali potrebbero cogliere l’opportunità di ridurre i tassi di interesse. Tuttavia, a nostro avviso, questa potrebbe rivelarsi una decisione errata.

Riteniamo infatti che il rallentamento della crescita economica non sia sufficiente a creare le condizioni di allentamento necessarie per riportare l’inflazione in modo permanente verso l’obiettivo.” Butler e Eoin O’Callaghan si pongono in netta contrapposizione a un mercato che venerdì era arrivato a prevedere cinque tagli da 25 punti base entro la fine del 2024.

I due strategist di Wellington la pensano così anche perché, “di fronte a una politica monetaria in continua evoluzione e a un incremento costante delle spese fiscali, crediamo che i premi al rischio mostreranno un trend al rialzo nei prossimi anni. Questo sarà guidato da un notevole aumento dell’offerta netta di debito pubblico, che si sta rapidamente avvicinando a livelli che non si registravano da tre decenni”.