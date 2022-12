Tassi d'interesse, la Bce aumenta dello 0,5% ma promette altri rialzi. Ecco come reagiscono Borse e spread

La Bce alza i tassi di 50 punti

Come previsto la Bce rallenta il ritmo dei rialzi dei tassi d’interesse, ma non si ferma: l’aumento è di 50 punti base che porta il tasso di riferimento a 2,5%. Con l’aumento di mezzo punto percentuale, il tasso sui depositi arriva al 2%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,5% e quello sui prestiti marginali al 2,75%. La mossa è identica a quella della Fed di ieri, che ha portato i tassi al 4,25%/4,5%.

Ma non sarà l’ultimo rialzo. Nel comunicato finale la Bce sottolinea come “sulla scorta della consistente revisione al rialzo delle prospettive di inflazione, prevede ulteriori incrementi” nelle prossime sedute. Avviato il processo per ridurre il proprio bilancio a partire dall’inizio di marzo, con netto ritardo rispetto alla Fed.

La reazione delle Borse

Piazza Affari prosegue in calo a ridosso della pubblicazione delle decisioni della Bce. Piazza Affari aumenta il calo all’1,4%, Parigi all’1,6% e Londra allo 0,45%. Lo spread Btp-Bund si allarga fino a 202 punti base a valle della comunicazione da parte della Bce delle sue decisioni di politica monetaria, con il rendimento del decennale italiano che torna a superare il 4%, al 4,043%.

SI riduce il bilancio

La Bce avvia il quantitative tightening, il processo con cui inizierà a liberarsi dei bond comprati negli anni, “a partire dagli inizi di marzo 2023“. Il portafoglio del programma App “sarà ridotto a un ritmo misurato e prevedibile, in quanto l’Eurosistema reinvestirà solo in parte il capitale rimborsato sui titoli in scadenza. Il ritmo di tale riduzione sarà pari in media a 15 miliardi di euro al mese sino alla fine del secondo trimestre del 2023 e verrà poi determinato nel corso del tempo”.