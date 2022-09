I giornali tedeschi contro Meloni

“Meloni erede di Mussolini”. “Gli eredi di Mussolini vogliono il potere”. Come nel remake di un film i giornali tedeschi tornano all’attacco dell’Italia e puntano il mirino contro la candidata che appare più in vantaggio in questa competizione elettorale, ovvero Giorgia Meloni. Sueddeutsche Zeitung e Der Spiegel non risparmiano complimenti. Sul Sueddeutsche intervistano il giornalista Paolo Berizzi, massimo esperto di estrema destra in Italia che da anni vive sotto scorta perché minacciato di morte neofascisti.

Il giornalista afferma che i post-fascisti sono in ascesa da molto tempo, ma sono stati “banalizzati, sminuiti, drammaticamente sottovalutati”. Inoltre, in Italia “è passato il senso di vergogna” per il fascismo, perso “nell’indifferenza e nell’ignoranza”. Il settimanale Der Spiegel picchia ancora più duro, dicendo che la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni è “l’erede di Mussolini”, una “neofascista” che ha lottato contro l’Ue e “detesta la Germania”.

Ma va ricordato che è sempre lo stesso giornale che nel 2002 attaccò Silvio Berlusconi, accusandolo di stringere “apertamente patti con i defunti fascisti”. Per Le Figaro, infine, la Svezia e l’Italia “inventano il post-populismo”. Inaugurando, in definitiva, un nuovo modo di fare politica.