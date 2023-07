Tesla batte le attese, ricavi in rialzo del 47% nel trimestre

Ricavi Tesla in rialzo del 47%

Le forti consegne di nuove auto portano i ricavi trimestrali di Tesla a 24,93 miliardi di dollari, oltre le attese del mercato. I ricavi sono in rialzo del 47% rispetto a un anno prima, contro attese per 24,47 miliardi. L’utile per azione è stato di 91 centesimi per azione, contro gli 82 centesimi del consensus. L’utile netto (Gaap) è stato di 2,70 miliardi, in rialzo del 20% dall’anno precedente.

Il peso di incentivi e sconti

All’inizio del mese, Tesla aveva annunciato la consegna di 466.140 veicoli nel secondo trimestre e la produzione di 479.700 vetture. Il dato sulle consegne è quello più vicino alle immatricolazioni comunicato dalla società di Elon Musk ed è stato superiore alle attese, in parte grazie agli incentivi statali e agli sconti. Il taglio dei prezzi ha avuto conseguenze sui margini operativi, scesi al 9,6%, i più bassi, almeno, degli ultimi cinque trimestri.

Entro fine anno il Cybertruck

Nel primo trimestre del 2023, Tesla aveva registrato un utile netto di 2,51 miliardi su ricavi di 23,33 miliardi. Nel secondo trimestre del 2022, utile netto di 2,27 miliardi su 16,93 miliardi di ricavi. Sabato scorso, Tesla ha annunciato l’inizio della produzione del Cybertruck (il suo atteso pick-up elettrico in acciaio) entro la fine dell’anno, dopo due anni di ritardi. Dopo aver chiuso in calo dello 0,71%, il titolo di Tesla guadagnava l’1,25% nell’after-hours, subito dopo la pubblicazione della trimestrale.