Tim conferma il piano Labriola e il titolo scende ancora

Non si arresta il calo del titolo Tim in Borsa: dopo un timido rimbalzo in apertura il titolo ha invertito la rotta scendendo di oltre l’1%. Ieri il cda della società ha confermato il piano industriale con lo scorporo della rete affermando che il brusco calo di giovedì scorso non è stato causato dai numeri presentati agli analisti.

Ieri, la società guidata dall’ad Pietro Labriola ha integrato i numeri del piano 2024-2026, confermando comunque le previsioni. Il debito netto pro-forma al netto del deleverage stimato per l’operazione Netco, pari a circa 6,1 miliardi di euro al 31 dicembre 2023, è atteso alla fine del 2024 pari a circa 7,5 miliardi.

Quanto ai flussi di cassa 2025-2026, Tim precisa che nel 2025 il Net cash flow è atteso intorno allo zero e nel 2026 intorno a 500 milioni di euro. Questi livelli di net cash flow, se normalizzati, portano a un valore intorno ai 400 milioni nel 2025 e a 800 milioni nel 2026.

Guidance confermata

Tim “conferma, quindi, la guidance 2024-2026 illustrata al mercato. Si precisa, inoltre, che eventuali upside potrebbero derivare dagli earn-out connessi all’operazione Netco e dalla possibile cessione di Sparkle, il cui processo è tutt’ora in corso”. Questo il comunicato dopo il cda straordinario. Tutto confermato dunque gli analisti avevano capito benissimo e il risultato in Borsa è sempre lo stesso.