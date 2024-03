Tod's: lista di Della Valle per il cda, esce la Ferragni

Nella lista di maggioranza presentata dall’azionista Di.Vi. Finanziaria di Diego Della Valle & C, per il rinnovo del Cda di Tod’s, tra i consiglieri uscenti riproposti per il prossimo mandato non compare il nome di Chiara Ferragni.

I candidati sono: Diego Della Valle, Maria D’Agata, Andrea Della Valle, Emilio Macellari, Cinzia Oglio, Mara Vanzetta, Raffaella Viscardi, Vincenzo Manes, e Romina Guglielmetti. La Ferragni era stata nominata nel board di Tod’s per il triennio 2021-2023.

Tra i nomi della lista di maggioranza rispetto all’attuale board non figurano piu’, tra gli altri, Luca Cordero di Montezemolo, Luigi Abete e Pier Francesco Saviotti.

La lista non indica neanche Luca Cordero di Montezemolo e Luigi Abete, legati da sempre anche da un forte legame di amicizia con Diego Della Valle.

(Foto: ©TEA/123RF)