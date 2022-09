La torta di compleanno di Berlusconi

Sulla base colorata di rosso i suoi trionfi sportivi: il Milan e il Monza. Nello strato sopra la sua passione per la politica, la bandiera italiana, la prima pagina del quotidiano di famiglia Il Giornale dedicata a Forza Italia. L’ultimo, ai successi imprenditoriali: Mediaset, Mondadori, l’antenna di Ei Towers. In cima alla torta, realizzata in cake design, il mondo. E lui, un Silvio Berlusconi in miniatura, che sorrideva al suo 86esimo compleanno, seduto accanto.

Dopo il regalo a sorpresa fattogli dalla compagna Marta Fascina nella Villa San Martino ad Arcore, i festeggiamenti sono proseguiti in serata con una cena a cui ha partecipato tutta la famiglia e gli amici più cari. C’erano l’inseparabile Gianni Letta e Adriano Galliani, il fratello Paolo Berlusconi, i figli Pier Silvio, Barbara, Marina, Eleonora, Luigi, i nipoti e tanti altri.

Silvio non ha nascosto l’emozione al termine della serata. “Mi sono commosso al caldo abbraccio delle persone che amo. Grazie a loro e a tutti per gli auguri”, ha commentato il presidente di Forza Italia