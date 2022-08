Il trucco da usare in Inghilterra per il cellulare

È l’incubo di tutti gli italiani in viaggio in Inghilterra: come ricaricare il cellulare con quelle maledette prese a tre buchi. Senza l’adattatore già in valigia si è costretti a pellegrinaggi disperati nei negozi di hi-tech. Ma Nicolas Vaporidis, l’attore che ha vinto anche la sedicesima edizione dell’Isola dei famosi, svela un trucco a pochi conosciuto.

All’interno della sua Taverna Trastevere, il ristorante che l’attore ha aperto a Londra, spiega come non serva usare l’adattatore. E in un video, che ha chiamato “Tutorial per italiani in Inghilterra”, fa vedere proprio il segreto. Quale? Con una normale penna il gioco è fatto.