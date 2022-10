Le influencer agli Uffizi

Un’espressione “libera, artistica, sul rapporto tra il corpo della donna di un tempo e quello moderno, e come esso stesso sia percepito

artistico in un caso e diversamente nell’altro”. Le influencer Alex Mucci e Eva Menta cercano di abbozzare una difesa, dopo che è scoppiato il caso sulle foto che hanno scattato in abiti succinti dentro gli Uffizi di Firenze e in particolare davanti alla Venere di Botticelli. Una sorta di competizione tra le forme sinuose dell’opera rinascimentale e le loro curve nelle quali hanno messo in evidenza il loro seno. “Ammetto di aver volutamente postato un contenuto provocatorio, ma senza avere come pensiero primario uno scopo di lucro o denigrante verso l’opera”, scrivono archiviando (ma non cancellando) le foto con il post delle polemiche.

Un caso le foto delle nudità delle due influncer con la Venere alle spalle. Gli Uffizi si sono subito attivati per chiedere la rimozione delle immagini non autorizzate. E hanno ricostruito l’accaduto: “Le due persone sono entrate con le giacche chiuse, e si sono guardate bene, poi aprendole, dal farsi vedere dai custodi: altrimenti sarebbero state accompagnate fuori dal museo, come è successo negli altri analoghi casi (rari) avvenuti negli ultimi anni”. Una vicenda questa delle influencer che ha del tragicomico, siccome proprio il museo coinvolse delle personalità del web per farsi conoscere dai più giovani.

Intanto, le due ragazze hanno aggiunto: “Io e Eva abbiamo dato una visibilità al museo che non ha mai visto in anni. In Italia siamo pieni di arte, ma non sappiamo pubblicizzarla. Ho letto che dovevamo rimuovere” il post “perché non abbiamo pagato un canone previsto per l’utilizzo commerciale delle immagini. Se questo è il problema, invito gli Uffizi a fare la loro richiesta economica”.