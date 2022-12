"Un super-aereo per le vacanze di famiglia e amici del presidente Altavilla": l'accusa pesante dell'ad Lazzerini

Sull'aereo per le vacanze non c'è posto per l'entourage Altavilla? Nessun problema, parte un aereo più capiente. L'accusa è dell'ad Lazzerini

IL SUPER AEREO PER LE VACANZE DELL’ENTOURAGE ALTAVILLA

Sull’aereo per le vacanze in Sardegna non c’è posto per tutti i parenti e gli amici del presidente? Nessun problema. Facciamo partire un aereo più capiente, quello che viene usato per le tratte intercontinentali. L’accusa all’allora presidente di Ita (nata dalle ceneri di Alitalia) Alfredo Altavilla parte dall’amministratore delegato della stessa compagnia aerea, Fabio Lazzerini, e appare nero su bianco su un articolo della Stampa che in realtà riprende una notizia pubblicata già sul Manifesto che però era stata smentita in modo veemente dalla società.

C’è anche una data, il 6 agosto alle 9 e 15, e un riferimento: il volo AZ330 da Fiumicino a Cagliari. Di solito quella tratta viene coperta con un Airbus A320 da 150 posti, ma per la partenza per le vacanze di famiglia e amici dell’allora presidente si sceglie un A330 da 290 passeggeri. Il cambio di aerei rientra in una serie di accuse lanciate dall’ad ad Altavilla e ad alcuni dirigenti ritenuti vicini all’ex uomo forte di Marchionne.

Altavilla, nella sostanza, avrebbe gestito in modo padronale l’azienda provando in tutti i modi a favorire la cordata composta da Msc e Lufthansa per acquisire Ita. In un’occasione addirittura avrebbe preparato un articolo da far uscire poi su un sito per screditare lo stesso Lazzerini. Tante accuse, tutte ovviamente da verificare in Tribunale. E che andranno ad arricchire l’infinita saga Alitalia.