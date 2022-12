L'incontentabile Orcel: vuole un aumento di stipendio e Unicredit pensa di accontentarlo

Andrea Orcel avrebbe chiesto un aumento di stipendio a Unicredit: non bastano i 6,7 milioni incassati nel 2021.

Orcel vuole un aumento dello stipendio

Andrea Orcel vorrebbe un aumento di stipendio e all’interno di Unicredit sarebbero al lavoro per accontentare i desideri del manager. A dirlo è il Financial Times, che racconta come l’amministratore delegato avrebbe espresso ai suoi colleghi la volontà di chiedere un incremento della busta paga. Non bastano insomma i 6,7 milioni di euro portati a casa l’anno scorso, tra parte fissa e bonus.

“Orcel non ha mai presentato alcuna richiesta al consiglio di amministrazione o al comitato per la remunerazione in merito all’aumento del suo compenso”, ha dichiarato al Financial Times il presidente di Unicredit Pietro Carlo Padoan. Che però ha anche ricordato come nell’ultimo decennio la retribuzione del ceo “sia sempre stata rivista ogni anno”.

Dal retroscena riportato dal quotidiano che cita fonti interne alla banca sembrerebbe che il tema sia sul tavolo. Con le risorse umane e i consulenti esterni che dovranno affrontare l’argomento con gli azionisti. La questione è “estremamente delicata”, riporta Ft.

Tenere Orcel felice

Come spiega il quotidiano, Orcel è ben consapevole della svolta impressa a Unicredit dopo il suo arrivo nel 2021. Le azioni della banca sono salite del 45% dal suo arrivo. E ritiene che il suo operato dovrebbe essere ricompensato maggiormente.

Il tema retribuzioni però è delicato e già in passato il compenso di Orcel ha scatenato polemiche. La politica di retribuzioni proposta dalla banca, inoltre, era stata approvata solo per pochi voti, con il 42,7% dei soci che aveva votato contro.

Tuttavia i risultati ottenuti e la gestione di Orcel avrebbero convinto altri azionisti a sostenere la richiesta dell’ad di Unicredit. Tanto che, per evitare di perdere il manager, sarebbero favorevoli a sostenere le richieste di Orcel.

Lo stipendio attuale

Orcel attualmente percepisce 2,5 milioni di euro di parte fissa, con la restante fetta di stipendio composta da bonus determinati dall’andamento di Unicredit. In base alle regole europee, i bonus di Orcel sono limitati al doppio della sua parte fissa.