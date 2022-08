La villa di Zelensky affittata ai russi

Sembra quasi una barzelletta. La villa che il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha a Forte dei Marmi, in Toscana, è stata affittata a una coppia di cittadini russi che vivono Londra. La notizia circola da Ferragosto ed è stata anticipata dal quotidiano Il Tirreno. L’immobile, acquistato dal presidente ucraino tramite una società cipriota intestata a lui e a sua moglie, è gestito da un’agenzia, che affitta la lussuosa dimora tra i 50 e 70mila euro.

Negli ultimi giorni i vicini assicurano che in giardino si sentisse chiaramente parlare russo. Un paradosso, non solo considerando l’appello del presidente ucraino all’Europa («Non ospitate in Italia i turisti russi, e bloccate i loro yacht», aveva esortato allo scoppio della guerra), ma anche che quella è proprio la sua villa. L’agenzia, che ha gestito la locazione, si è limitata a confermare che vengono ospitati degli stranieri, ma non so «di dove sono». Approfondendo, però, si è scoperto che si tratta di una coppia che vive e lavora a Londra con il passaporto di Mosca. Insomma, un vero piccolo giallo di fine estate.