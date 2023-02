Positivi i futures di Wall Street, i conti della Disney risollevano l'umore

Wall Street in ribasso ma Disney risolleva l’umore

Futures in rialzo a Wall Street trainati dalla Disney. Nel dopoborsa, però, i conti della Disney e il maxi-piano di tagli hanno fatto salire il titolo del 5%. La seduta si era chiusa in ribasso turbata da alcune dichiarazioni della Fed a favore del mantenimento di tassi elevati nel medio termine e da trimestrali deboli.

Il Dow Jones ha ceduto lo 0,61% a 33.954,18 punti, il Nasdaq ha perso l’1,68% a 11.912,19 punti e il piu’ ampio indice S&P 500 e’ sceso dell’1,11% a 4.117,91 punti. e il piano Il membro del consiglio dei governatori della Fed, Christopher Waller, ha affermato che l’inflazione sembra destinata a rallentare quest’anno, ma la battaglia della banca centrale statunitense per raggiungere il suo obiettivo del 2% “potrebbe essere una battaglia lunga”,

LE STELLE DI WALL STREET

ALIBABA

Chiusura a 105,7 $ (-0,37%). Starebbe sviluppando un proprio servizio di intelligenza artificiale simile a ChatGPT, prodotto da OpenAI, secondo rumor di stampa.

ALPHABET (GOOGLE)

Chiusura a 91,64 $ (-7%) Reuters riporta che il nuovo servizio di intelligenza artificiale chatbot fornisce risposte erronee. Pare che il sistema abbia cominciato a funzionare male già al lancio.



CHIPOTLE MEXICAN

Chiusura a 1.637,41 (-5%) La catena di ristoranti con cibo messicano ha presentato dati del trimestre inferiori alle aspettative per quanto riguarda l’utile e le vendite a parità di perimetro. Gli analisti di RBC segnalano he anche nell’ultima parte del 2022 si è registrato un indebolimento dei consumi di fascia bassa, solo parzialmente compensato dalla crescita di quella alta.

META

Chiusura a 171$ (-2,9%) Instagram si sta riprendendo quel che TikTok le ha portato via in questi ultimi anni, scrive UBS . L’analista Lloyd Walmsley calcola che ogni dieci per cento di recupero del gap del tempo trascorso dagli utenti sulle due piattaforme sociale, vale un aumento dell’1,4% dei ricavi consolidati di Meta.

MICROSOFT

Chiusura 250 $ (-4%) L’autorità antitrust UK ha dichiarato che l’acquisizione da 69 miliardi di $ di ACTIVISION BLIZZARD da parte di Microsoft potrebbe danneggiare i consumatori. La Competition and Markets Authority (Cma) ha dichiarato che l’acquisizione porterebbe probabilmente a prezzi più alti, minore scelta e minore innovazione per i giocatori del Regno Unito, mettendo Microsoft in una posizione che danneggerebbe la competizione. La CMA ha inviato una lettera a Microsoft e Activision Blizzard proponendo le possibili soluzioni – che non sono note pubblicamente – e le società hanno tempo fino al 22 febbraio per rispondere. La decisione finale della CMA è attesa il 26 aprile: potrebbe obbligare le società ad attuare dei rimedi o decidere di fermare l’acquisizione.

Separatamente, Microsoft ha annunciato il lancio di una nuova versione di Bing interamente basata sull’ intelligenza artificiale, che permettera’ agli utenti di dialogare in maniera naturale con il motore di ricerca.

UBER

Chiusura a 36,83$ (-5,63%) I risultati trimestrali sono superiori alle attese. Il quarto trimestre si è chiuso con ricavi per 8,6 miliardi, +49% su base annua, gli analisti avevano previsto 8,5 miliardi. Gli utili per azione si attestano a 0,29 dollari, le attese prevedevano una perdita del -0,18 dollari.

WALT DISNEY

Chiusura a 111,78$ (+0,13%). Topolino non si salva dai tagli. Walt Disney intende ridurre la forza lavoro di 7.000 unità, o il 3% del totale, nell’ambito di un piano di ristrutturazione che punta a realizzare 5,5 miliardi di dollari di risparmi nei prossimi cinque anni. I conti sono stati presentati nel dopoborsa e il titolo arriva a guadagnare il 5%

ZOOM

Chiusura a 19,35$ (-6,27%). La società ha fatto sapere che intende lasciare a casa 1.300 dipendenti, circa il 13% del totale. In aggiunta, i dirigenti si taglieranno la busta paga.

ASIA

Trainate dai future di Wall Street, le borse della Cina hanno schiudono in rialzo una seduta iniziata in ribasso. CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzen +1,2%. Hang Seng di Hong Kong +0,8%. E’ in lieve calo il Nikkei di Tokyo