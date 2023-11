Wall Street e i bond si placano. Piazza Affari ha voglia di strafare

Finale di settimana poco movimentato per le Borse europee che chiudono comunque aggiornano i massimi da due mesi in una sessione segnata dalla performance negativa dei mercati cinesi, dal deludente andamento del manifatturiero Usa e da Wall Street a mezzo servizio all’indomani del Giorno del Ringraziamento (achiusura lle 19 ora locale).

La Borsa di Milano è la prima della classe

Se in Europa sono i settori dell’auto, dell’energia e i retailer a sostenere i listini, con il lusso invece in discesa, Piazza Affari ha trovato il supporto di banche e risparmio gestito per chiudere da prima della classe: il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,7% a 29.433 punti. Quota 30 mila si avvicina. Di mezzo punto percentuale il rialzo di Amsterdam, più timide le altre. Si conferma comunque il novembre brillante dei listini europei: da inizio mese sia lo Stoxx600 sia Milano hanno recuperato il 6%. Rimbalzo per Cnh Industrial (+1,9%) che ha toccato i minimi da circa tre anni nelle ultime giornate complici le stime arrivate dalla concorrente americana Deere. Vivace Monte dei Paschi (+1,9%) che a tratti ha anche riagganciato quota 3 euro recuperando quasi totalmente il gap dovuto al collocamento del 25% del capitale da parte del Tesoro. Bene Intesa Sanpaolo (+1,5%). Vivace Tim (+1,5%) con l’attenzione degli operatori sul possibile consolidamento nel mercato italiano delle telco attraverso una combinazione di Vodafone con Fastweb o Iliad.Negativa Moncler (-1%) con tutto il comparto della moda.

Stabile il petrolio

Sul mercato valutario, il cambio tra euro e dollaro ha allungato sopra quota 1,09 arrivando a 1,0934. Petrolio in rialzo di mezzo punto percentuale con il Brent gennaio a 82 dollari al barile e il Wti gennaio a 76,8 dollari al barile: rinviata al 30 novembre la riunione dei Paesi Opec+. Gas naturale in calo a 46,4 euro al megawattora.