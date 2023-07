Wall Street, Meta supera le attese e vola nell'after-market

Meta fa meglio delle attese

Nel secondo trimestre la holding che controlla Facebook e Instagram batte le aspettative degli analisti, con entrate superiori alle attese, segno che il rallentamento della pubblicità a livello di settore si sta attenuando. Il titolo di Meta è salito del 7% nel trading after-market. I ricavi sono cresciuti dell’11% a 32 miliardi di dollari nel periodo marzo-giugno rispetto agli attesi 31,12 miliardi di dollari. Anche l’utile netto è aumentato del 16% a 7,8 miliardi di dollari, contro aspettative per 7,4 miliardi di dollari.

Superate le attese degli analisti

Nei tre mesi al 30 giugno, Meta ha visto gli utili per azione salire a 2,98 dollari, superando le attese per un utile pari a 2,91 dollari per azione. Il numero di utenti attivi giornalmente è aumentato a una media di 2,06 miliardi, contro attese per 2,04 miliardi; quello mensile è cresciuto a 3,03 miliardi, oltre le attese per 3,0 miliardi. Mentre il ricavo medio per utente è salito a 10,63 dollari, contro attese per 10,22 dollari. Per il terzo trimestre, Meta prevede ricavi tra i 32 e i 34,5 miliardi di dollari, mentre gli analisti prevedono ricavi per 31,3 miliardi. Dall’inizio dell’anno, il titolo di Meta guadagna il 159%, dopo aver perso quasi i due terzi del suo valore nel 2022.