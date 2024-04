Wall Street recupera Piazza Affari non tiene il passo

Terminano ingessate le Borse europee dopo una seduta improntata alla cautela sin dalle prime battute, con Milano che chiude a -0,08%. I listini scontano l’incertezza sulle prossime mosse delle banche centrali in materia di politica monetaria: se per la Bce la strada verso i primi tagli dei tassi sembra puntare a giugno, per la Fed permangono i dubbi sulle tempistiche della prima sforbiciata. Ieri il numero uno della banca centrale americana Jerome Powell ha confermato che i tagli “saranno probabilmente appropriati, quest’anno”, ma servono “maggiori prove sul fatto che l’inflazione si stia muovendo verso il 2%”. Dai verbali dell’ultima riunione Bce, diffusi oggi, è emerso che la politica monetaria resterà “data dependent”, ma che “le ragioni per prendere in considerazione un taglio dei tassi si sono rafforzate”. Intanto, nell’Eurozona l’indice Pmi servizi a marzo è salito a 51,5 da 50,2 di febbraio, toccando il massimo da nove mesi e confermando un’espansione dell’attività economica. Migliora anche l’indice Pmi composito a 50,3, al top da 10 mesi.

Titoli

Venendo ai titoli, a Piazza Affari Azimut chiude in testa al listino con un progresso del 2,85% grazie alla cessione della partecipazione in Kennedy Lewis Investment Management. Buona performance anche di Poste Italiane (+1,17%) con l’ok all’iter di privatizzazione della quota del Mef e l’upgrade sul titolo da parte di Ubs. Positivi anche Campari (+1,4%), Banca Mediolanum (+1,18%) ed Eni (+1,13%). In coda al listino Banca popolare di Sondrio (-2,52%) e Tim (-1,93%) dopo l’exploit della vigilia.

Dollaro e petrolio

Sul valutario, l’euro/dollaro è a 1,086 (da 1,082 ieri in chiusura), quando la moneta unica scambia a 164,8 yen (da 164,2), mentre il cross dollaro/yen è a 151,67 (da 151,7). In lieve ribasso i prezzi del petrolio, con il Brent giugno a 89,16 dollari al barile (-0,2%) e il Wti maggio a 85,11 dollari (-0,37%). Non si arresta la corsa dell’oro che questa mattina ha toccato un nuovo massimo storico a 2.323,70 dollari l’oncia, mentre a fine seduta viaggia sugli 2.311,05 dollari l’oncia. In lieve rialzo il gas naturale scambiato ad Amsterdam a 26,12 euro al megawattora (+2,1%).