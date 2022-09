Il compleanno di Wanna Marchi

Tra gli anni ’80 e ’90 la chiamavano la regina delle televendite. Inconfondibili il suo gesticolare e la vocina stridula con cui si rivolgeva ai telespettatori per ottenere il loro assenso. Il due settembre, Wanna Marchi compie 80 anni. Alle spalle ci sono i guai giudiziari, tra cui una condanna scontata per truffa e bancarotta, e il ricordo del secondo marito Francesco Campana appena scomparso. Nel presente, ecco la figlia Stefania Nobile – con cui ha condiviso anche il carcere- un libro e una serie Netflix per “rilanciarsi”.

Le vicende giudiziarie di Wanna Marchi

Sia la la docu-serie che il libro usciranno il 21 settembre e parleranno della vita dell’ex estetista. Con la sua grande capacità persuasiva si è presa gioco per anni della fragilità delle persone, prima di essere condannata “per aver venduto il sale a dei deficienti”, come disse lei stessa. In tv è stata una presenza fissa fino al 2001 e già prima aveva avuto problemi con la giustizia. Il 24 gennaio 2002 la Marchi e la figlia vengono arrestate con altre cinque persone legate a vario titolo alla società Asciè. Sono in totale 132 le persone che sporgono denuncia contro la società di televendita e 62 si costituiscono parte civile al processo. La Guardia di Finanza valuta che la somma lucrata fosse intorno ai 63 miliardi di lire. Il processo inizia il 2 luglio 2003, con la Corte di Cassazione che la condanna a 9 anni e mezzo in via definitiva nel 2009.

La vita di Wanna Marchi dopo il carcere

Dopo la libertà, ottenuta integralmente nel 2015, ha fatto anche la barista. Ora è una food blogger ed è ritornata insieme alla figlia a condurre alcuni programmi tv. “Sta soffrendo molto” fa sapere Stefania Nobile, via Instagram, che allo stesso tempo invita tutti a farle gli auguri. Nessuna festa intima, la “teleimbonitrice” festeggerà con una semplice cena in famiglia. Lontano da quei riflettori che tanto aveva amato.