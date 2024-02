Ex Ilva: AdI costa 1,4 miliardi ad ArcelorMittal. Urso: "Confronto in corso tra i soci"

Il confronto tra ArcelorMittal e Invitalia sul futuro di Acciaierie d’Italia è ancora in corso, avvisa il ministro delle Imprese Adolfo Urso. Per questo, l’amministrazione straordinaria può attendere. ArcelorMittal intanto contabilizza una minusvalenza di 1,4 miliardi sui conti del quarto trimestre del 2023 per l’impatto di Acciaierie d’Italia. Conti chiusi con un utile di 900 milioni di euro, inferiore alle attese degli analisti.

Urso: confronto in corso tra i soci

Il confronto in corso tra i soci “potrebbe portare eventualmente a una soluzione che deve in ogni caso garantire il rilancio produttivo, occupazionale e la riconversione ambientale – ha spiegato Urso durante una audizione in Commissione industria al Senato -. Ma la strada per l’amministrazione straordinaria è stata aperta. Ove non ci fossero nel frattempo altre soluzioni, altrettanto significative per le garanzie sul rilancio industriale e occupazionale, dopo aver messo in salvaguardia i crediti delle imprese procederemo nella direzione del commissariamento”.

La polemica sulle audizioni

“Quello che a me ha stupito – ha detto ancora il ministro – è apprendere che l’amministratore delegato di un’azienda così importante e significativa non sia nemmeno venuta in audizione a dare le informazioni che il Parlamento ha ritenuto di chiedere“. Queste informazioni – ha aggiunto – “non sono state date nemmeno al socio pubblico, né ai commissari titolari degli impianti quando le hanno richieste durante la loro visita”. “Quello che utile e necessario è che ci sia la piena partecipazione di tutti, io mi sono augurato qui che tutto il sistema Paese si muova insieme per salvaguardare un asset così importante, mostrando così che il Paese ha una chiara politica industriale, chiara e condivisa. E per fare questo è necessario che tutti collaborino fornendo le informazioni necessarie”, ha concluso.

Ma i vertici di AdI hanno replicato di non essere mai stati convocati: “In merito alle audizioni svolte dalla IX Commissione Permanente (Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione Agroalimentare) del Senato in argomento dl Ilva, Acciaierie d’Italia comunica di non essere stata convocata dalla Commissione. Acciaierie d’Italia conferma sin d’ora la sua partecipazione in caso la Commissione ritenga opportuna l’audizione della società».