Leonardo prevede il raddoppio dei flussi di cassa entro il 2028

Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo, big italiano della difesa, ha approvato il Piano Industriale 2024-2028, focalizzato su tre driver: innovazione e crescita organica attraverso digitalizzazione e R&S; efficientamento tramite razionalizzazione del portafoglio prodotti e riduzione costi (1,8 miliardi di euro di risparmio lordo di Gruppo nell’arco del Piano); alleanze internazionali e crescita inorganica (mirate operazioni di M&A in aree specifiche e a elevata marginalità).

Sul fronte finanziario, sono attesi ordini complessivi a 105 miliardi di euro con Cagr del 4%, ricavi cumulati a 95 miliardi di euro con Cagr del 6% tra il 2024-28, redditività del 10% nel 2026 e a 11,5% nel 2028, Focf a 1 miliardo di euro nel 2026, 1,35 miliardi di euro alla fine del Piano, il doppio rispetto al 2023.

Cingolani: redditività a doppia cifra

“Il Piano Industriale ha definito la strategia per sbloccare il potenziale di crescita del business di Leonardo, portando il Gruppo a raggiungere una forte crescita nella top line, una redditività a doppia cifra entro il 2026 e raddoppiare il Focf entro la fine del Piano – ha dichiarato Roberto Cingolani, ad e dg di Leonardo – Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso una massiccia digitalizzazione e razionalizzazione di prodotti e servizi, iniziative di efficienza e riduzione dei costi a livello di Gruppo – mirando a 1,8 miliardi di euro di risparmi lordi nell’orizzonte del piano – e la crescita inorganica”.

“Lo scenario geopolitico mondiale impone un nuovo paradigma della Sicurezza Globale, dove vogliamo giocare un ruolo proattivo nell’evoluzione dell’industria europea della difesa”, ha aggiunto Cingolani.

Il Gruppo sta mettendo in atto una disciplinata strategia di allocazione del capitale a supporto della crescita e del ritorno agli azionisti: la riduzione dell’indebitamento ha lo scopo di mantenere l’Investment Grade da parte delle agenzie di rating con l’obiettivo di rimborsare circa il 50% del debito in scadenza preservando al contempo la liquidità; investimenti nei settori in cui il Tasso Interno di Rendimento (TIR) sia superiore al Costo Medio Ponderato del Capitale (Wacc) e l’hurdle rate, prevedendo investimenti medi annui di € 750-850 milioni, con attività di M&A focalizzate su aree strategiche in crescita (quali Cyber e Spazio), con l’obiettivo di non superare il 15%-20% dei ricavi della Divisione di riferimento; obiettivo di incrementare in maniera sostanziale nell’arco di Piano il ritorno per gli azionisti.