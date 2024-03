Stabilimenti, Case e marchi di auto in Europa: i numeri dell'anomalia italiana

A cavallo dell’anno duemila l’Italia se la giocava con le altre potenze europee dell’auto. Oggi, a distanza di poco più di due decenni, il nostro Paese in quanto a fabbriche di automobili, appare ben distanziato dal podio ed in declino. Basti pensare che la Germania è nettamente prima in Europa con 24 stabilimenti, seguita dal Regno Unito con 19 siti produttivi, e dalla Francia con i suoi 12 impianti. Il nostro Paese invece conta 9 siti produttivi (tutti vecchi, ed è una anomalia) con la Spagna che la tallona a quota 8 fabbriche.

L’unico Paese con un monopolio

Ma chi produce e con quali marchi escono le circa 16 milioni di vetture sfornate ogni anno dai 104 stabilimenti sparsi per l’Europa? Anche in questo caso l’Italia rappresenta una anomalia. Siamo infatti di fronte ad una nazione che di fatto si affida ad un solo produttore, ovvero Stellantis, mentre in altre nazioni come la Germania i produttori presenti sono addirittura otto. Ed è proprio Berlino a guidare ancora una volta la classifica con Bmw, Ford, Mercedes, Next, Stellantis, Tesla, Volkswagen per un totale di 24 stabilimenti. Segue l’Inghilterra con 19 impianti produttivi dei marchi Aston Martin, Bmw, Caterham, Geely, Ginetta, Jaguar, Lotus, McLaren Morgan, Nissan, Stellants, Toyota e Volkswagen. La Francia si divide tra i marchi Stellantis, Renault, Toyota, Bugatti, Ineos. Anche in Spagna, che sta crescando a ritmi sostenuti ci sono Stellantis, Renault, Ford e Volkswagen. Meglio di noi fanno anche Repubblica Ceca (Hyundai, Toyota, Wolkswagen) e Slovacchia Hyunday, Jaguar Land Rover, Stellantis e Volkswagen). E l’Italia? Il nostro paese è regno incontrastato di Stellantis con uniche “concorrenti” il marchio Dr che però assembla parti cinesi, Pagani e Lamborghini.

Il declino del Belpaese e la 500 a Mirafiiori

Il problema italiano non è solo la mancanza di concorrenza, ma che il monopolista Stellantis in questi anni ha via via ridimensionato gli impianti esistenti senza varare significativi investimenti in nuovi progetti. Di più: stanno prendendo la via dell’estero proprio i modelli con i volumi più consistenti. Ed anche le voci di un ritorno a produrre la 500 endotermica a Mirafiori (dopo l’annuncio della scelta della Polonia) più che un ritorno d’interesse per il nostro Paese sembra una decisione dettata dalla disperazione di aver sbagliato tutte le previsioni sulle vendite dell’elettrico.

In un giorno la produzione di auto vendute in un mese

A febbraio sono state consegnate poco più di 240 unità di 500 elettriche. Si tratta di un numero pari alla produzione di un giorno e mezzo dello stabilimento di Mirafiori. Dati choc che stanno costringendo l’amministratore delegato di Stellantis, Tavares, a posticipare la ripresa della produzione lasciando in cassa integrazione migliaia di lavoratori. Ora l’ipotesi è riprendere la produzione della 500 tradizionale sulle vecchie linee produttive che si era deciso di dismettere, sperano in una improbabile e miracolosa ripresa delle vendite di auto elettriche.

Il secondo produttore

Messo di fronte a questa confusione e mancanza di strategia di Stellantis per l’Italia, da tempo il governo è alla ricerca di un secondo grande produttore il cui arrivo garantirebbe la ripresa della produzione di veicoli in Italia. In questi mesi si sono fatti i nomi di Tesla, di Byd e infine di Geely. Pochi giorni fa sembrava che lo sbarco di quest’ultimo colosso cinese fosse addirittura imminente. In realtà alcune dichiarazioni rese nelle ultime ore dall‘amministratore delegato della filiale europea, Jochen Tueting, spingono il traguardo più in là nel tempo. Ad Automobilwoche (media tedesco specializzato nell’ automotive), il manager ha detto che l’obiettivo del gruppo cinese di consolidare la sua presenza in Europa anche tramite in lancio dei marchi Omoda e Jaecoo, ma una “base produttiva” nel Vecchio continente è “lungi dall’essere all’ordine del giorno”. La rivista tedesca sottolinea di aver contattato Tueting proprio per per chiedere un commento su quanto pubblicato dalla Reuters in merito allo sbarco di Geely in Italia. Nella “guerra di indiscrezioni” è quindi spuntato anche il nome di Toyota. Ma nulla è ancora deciso. E scorrendo i 20 siti produttivi di Stellantis in Europa una cosa è certa: gli ultimi cinque mega investimenti sono stati ovunque tranne che nel Paese che per decenni ha sostenuto la ex-Fiat.