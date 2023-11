Acker (Janus Henderson): contro l'inflazione puntare sui farmaceutici

Il gestore: perché puntare sui farmaceutici

Andy Acker, gestore di portafoglio di Janus Henderson offre ai lettori di Verità&Affari uno spaccato con i titoli migliori da scegliere per avere buone soddisfazioni nel settore farmaceutico.

Il settore farmaceutico può essere ancora considerato un investimento difensivo nonostante lo scenario inflazionistico?

Negli ultimi 10 anni, l’indice MSCI World Health Care ha catturato solo il 47% del ribasso dell’indice MSCI World quando quest’ultimo è sceso del 15% o più. La domanda di assistenza sanitaria tende a essere anelastica: se si è malati, si va dal medico indipendentemente dal contesto economico. Molte società di assistenza gestita e biofarmaceutiche a grande capitalizzazione generano un consistente flusso di cassa libero, il che fa gola agli investitori nei momenti di stress del mercato. Inoltre, le società di assistenza gestita tendono a trasferire gli aumenti di prezzo, contribuendo a compensare gli impatti negativi dei periodi di inflazione. Nel settore farmaceutico, i prezzi netti subiscono generalmente un lieve calo su base annua. Tuttavia, le aziende farmaceutiche dovrebbero essere in grado di resistere al contesto inflazionistico, soprattutto quelle i cui prodotti registrano una forte crescita dei volumi di vendita e sono in grado di ottenere una leva operativa da questi asset.

Quali aziende all’interno dell’healthcare stanno attirando più l’attenzione in questa fase di mercato?

All’interno di questo settore due aziende farmaceutiche hanno sicuramente gli occhi puntati: Novo Nordisk e Eli Lilly. Negli Stati Uniti, circa 500.000 persone utilizzano attualmente il farmaco principale dell’azienda Novo Nordisk per la perdita di peso, Wegovy, un antagonista del recettore del glucagone peptide-1 (GLP-1). Eppure, secondo Novo, ci sono 45 milioni di americani obesi la cui assicurazione sanitaria contribuirebbe a pagare il farmaco, aumentando le potenzialità di crescita. Il fattore limitante è l’offerta, poiché Novo sta ancora aumentando la sua capacità produttiva per soddisfare l’elevata domanda. Sia Novo Nordisk che Eli Lilly sono state sorprese dalla domanda di incretine da parte dei pazienti. Sicuramente il farmaco per l’obesità di Eli Lilly, la tirzepatide, ancora in fae autorizzativa, creerà concorrenza a Wegovy. Inoltre, mentre Wegovy consente una perdita di peso di circa il 15%, i pazienti che hanno assunto dosi elevate di tirzepatide hanno registrato un beneficio ancora maggiore, con una perdita di peso superiore al 20%. Ad ogni modo, riteniamo che ci sarà molta domanda sia per Wegovy che per la tirzepatide in quello che potrebbe essere uno dei più grandi mercati farmaceutici di sempre: più di un decimo degli adulti a livello globale è obeso e quasi il 40% è considerato in sovrappeso.

Altre aziende con medesime potenzialità future?

Mentre Novo e Lilly potrebbero dominare il diabete/obesità (per ora), molte aziende biofarmaceutiche hanno un potenziale di crescita significativo in numerose altre categorie di malattie. L’azienda biotech Argenx, ad esempio, sta sviluppando Vyvgart per il trattamento di 15 malattie autoimmuni entro il 2025. Il farmaco è già approvato dalla FDA per la miastenia gravis generalizzata, una malattia autoimmune che causa debolezza nei muscoli scheletrici, e recentemente ha dato risultati positivi di fase 2 per la CIDP (polineuropatia demielinizzante infiammatoria cronica), una malattia dei nervi che colpisce gli arti. Inoltre, Argenx ha già convalidato l’efficacia del farmaco in altre quattro patologie autoimmuni, dando vita a quella che potrebbe essere una lunga fase di crescita nel grande mercato in espansione delle autoimmuni.

Continuano anche i progressi nel campo dell’oncologia. All’inizio di maggio, ad esempio, ImmunoGen ha riportato dati di conferma estremamente positivi per il farmaco Elahere contro il cancro ovarico, facendo salire il titolo del 135% in un solo giorno. Elahere è un farmaco anticorpo coniugato (ADC) che ha come bersaglio il recettore alfa del folato, una proteina espressa ad alti livelli nel 35-40% di tutti i casi di cancro ovarico. A giugno, ImmunoGen ha anche fornito un aggiornamento positivo dei dati della sperimentazione di fase 2 per un altro ADC, pivekimab sunirine, in pazienti affetti da un tumore del sangue raro e aggressivo, suggerendo che l’azienda potrebbe essere sulla buona strada per costruire una piattaforma vincente di terapie ADC.

In conclusione, dove trovare opportunità di investimento all’interno del mondo farameceutico?

Sia Novo Nordisk che Eli Lilly – i cui titoli hanno registrato un’impennata nel 2023 – hanno visto aumentare quest’anno il loro rapporto prezzo/utili (P/E), rendendo importante per gli investitori seguire le valutazioni di questi titoli in futuro. Tuttavia, molte altre società farmaceutiche europee a grande capitalizzazione vengono scambiate a prezzi che riteniamo scontati rispetto al loro potenziale di crescita. AstraZeneca ha un P/E (rapporto tra utili e azioni, ndr) a termine di 18,4, inferiore al picco di 25,7 raggiunto alla fine del 2019 e leggermente inferiore al P/E a termine di 19,1 dell’indice MSCI World Health Care (dati aggiornati al 10 ottobre 2023). Analogamente, Sanofi ha un P/E di 12,5, in leggero calo rispetto al recente massimo di 13,2 e ben al di sotto di quello dell’indice sanitario più ampio. Nel frattempo, AstraZeneca ha sviluppato in modo aggressivo il suo portafoglio di farmaci, con cinque farmaci che hanno recentemente superato la soglia dei nuovi blockbuster. Ha anche una forte presenza nei nuovi farmaci anticorpo coniugati, come Enhertu, e sta costruendo la sua pipeline di malattie rare attraverso l’acquisizione di Alexion. Per quanto riguarda Sanofi, il suo farmaco di punta, Dupixent, un agente immunologico dal valore multimiliardario, è approvato per diverse indicazioni e in fase di sviluppo per altre, tra cui la broncopneumopatia cronica ostruttiva. Inoltre, Sanofi dispone di altre interessanti attività, tra cui una terapia recentemente approvata per l’emofilia A e un trattamento preventivo contro l’RSV per i neonati che ha ottenuto l’approvazione in Europa nel 2022 ed è stato recentemente approvato negli Stati Uniti.