Opportunità di trading in Borsa, l'analisi sull’azione Adidas

La notissima multinazionale tedesca di abbigliamento ed articoli sportivi ADIDAS, con sede a Herzogenaurach (stessa città che ospita la sede principale della Puma, azienda con la quale condivide l’origine) ha recentemente reso nota una perdita operativa peggiore del previsto nel quarto trimestre, a causa dell’impatto della controversia con il rapper Ye e da un aumento delle spese. Maggiore produttore di abbigliamento sportivo in Europa e secondo a livello mondiale ha visto i ricavi trimestrali diminuire, soprattutto in Cina (-50%) ed ha affermato di avere avuto un impatto negativo per circa 600 milioni di euro relativo alla sua decisione di interrompere la sua partnership commerciale con Ye – l’attore precedentemente noto come Kanye West.