Opportunità di trading in Borsa, analisi tecnica sull'azione Adm

Il 2024 è appena iniziato e gennaio già si presenta come mese con focus sull’Intelligenza Artificiale/AI (Artificial Intelligence), vista la recente decisione dei Paesi Bassi di limitare l’esportazione di particolari sistemi di litografia “Duv” verso la Cina. Il governo olandese ha limitato specificatamente i sistemi NXT:2050i e NXT:2100i, fondamentali nella produzione di microprocessori avanzati ed ha indicato che introdurrà una “lista di controllo nazionale”. Questi tipi di controllo sinora hanno sempre dato scarsi risultati, essendo “operazioni di facciata”: utilizzando triangolazioni si bypassa qualsiasi “veto”, basti pensare al petrolio russo che viene venduto all’India, la quale lo rivende all’Europa (con il dovuto sovrapprezzo). È un po’ come l’epoca del proibizionismo: sancito il divieto di fabbricazione, vendita, importazione e trasporto di alcol dal 1920 al 1933, l’alcol continuava ad essere prodotto e venduto, in un periodo che vide l’esplosione del mercato mobiliare ed immobiliare statunitense, i massimi del ‘29 a Wall Street e la successiva caduta sino al 1932.

Tornando ai semiconduttori, oramai si trovano in qualsiasi elemento della nostra quotidianità nonchè in ambito militare e della cybersecurity. Da tempo Washington ha imposto ed attua restrizioni all’esportazione di strumenti americani per la produzione di chip in Cina, facendo pressione affinche anche importanti società fornitrici localizzate nei Paesi Bassi e in Giappone si allineino alla politica Usa.

Nello specifico, la olandese Asml Holding NV ASML.AS è la maggiore azienda tecnologica europea e uno dei principali fornitori della Cina di sistemi ed elementi per semiconduttori, e dei sistemi di litografia in particolare. La decisione olandese ha impattato immediatamente sulle quotazioni di Borsa delle maggiori società produttrici di semiconduttori, tra le quali le statunitensi NVIDIA – che detiene una quota del 90% nel mercato cinese dei chip AI, valutato a 7 miliardi di dollari – e AMD Advanced Micro Devices, per la quale alcuni report specializzati prevedono una crescita degli utili superiore al 50% nel 2024, seppur attualmente stia perdendo terreno nei confronti della concorrente INTEL. In ottobre AMD aveva annunciato l’intenzione di acquisire Nod.ai , esperto di software AI open source, mossa strategica per il potenziamento dei prodotti AMD ed il posizionamento della società nel segmento di riferimento (stimato in circa 14 miliardi di dollari entro il 2028).

Il titolo AMD attualmente quota sui 139.90 dollari, in ripiegamento dai 151 dollari di fine dicembre. I massimi furono toccati a 164.50 dollari nel novembre/2021 (oltre due anni fa) e furono seguiti da un ribasso del -66.5% che riportò il titolo a 54.50 dollari in meno di un anno. Il titolo, che è caratterizzato da una elevata volatilità bidirezionale, è inserito in una amplissima fase laterale destinata a protrarsi ulteriormente. Il supporto settimanale da monitorare è a 94 dollari, livello che sostiene la tendenza rialzista in essere da inizio 2023, anno che AMD ha chiuso con una performance del +150% (dai 60 dollari di gennaio ai 151dollari di dicembre). Ripiegamenti a 129 dollari e successivamente a 122/120-117 dollari (supporto intermedio a 116 dollari); risalite a 142 dollari ed in area 148 dollari (copertura gap) potranno indurre gli investitori ad alleggerire drasticamente le posizioni rialziste.

Relativamente al settore semiconduttori ed AI, tra pochi giorni – dal 9 al 12 gennaio – a Las Vegas si terrà l’expo CES2024 (precedentemente noto come Consumer Electronics Show), in cui migliaia di visitatori potranno fare “un viaggio nel futuro”, con espositori e produttori che presenteranno l’integrazione della tecnologia AI negli ambiti più disparati (sistemi di sicurezza, riconoscimento facciale standard o amplificato, in grado di valutare parametri vitali, sistemi di rilevazione e controllo delle pistole nelle scuole, sistemi inseriti in auto a guida autonoma…).