Opportunità di trading in Borsa, l'analisi sull’azione Alarum

La sessione di martedì al Nasdaq ha visto molti titoli salire con performance a due cifre ed ha attirato la nostra attenzione il rialzo del +48.10% (ma aveva anche registrato un ottimo +75.60% nella stessa sessione) della ALARUM TECHNOLOGIES Ltd. (ALAR), società che fornisce soluzioni di sicurezza informatica e privacy a livello internazionale sia in Usa che in Israele, Hong Kong ed Asia Pacifico soprattutto nel settore finanziario, sanitario, agenzie governative, vendite al dettaglio, società online ed università. La società era precedentemente nota come Safe-T Group Ltd. (fondata nel 2013 ha sede a TelAviv-Yafo) ed ha cambiato nome in Alarum Technologies Ltd. nel gennaio 2023.