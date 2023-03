Opportunità di trading in Borsa, l'analisi sull’azione Ediliziacrobatica

EDILIZIACROBATICA (sigla EDAC), nata a Genova trent’anni fa per ristrutturazioni su fune (senza bisogno di impalcature) e leader in Italia ed in Europa nel settore edile per lavori su corda, sta attirando l’attenzione degli investitori in queste settimane, sia per i buoni risultati per il 2022 comunicati in febbraio, sia per la notizia dell’accordo recentemente stipulato per l’acquisto della quota di maggioranza del 51% (circa 7.2 milioni di euro) di Enigma Capital Investments LLC, gruppo di Dubai che opera in tutto il Medio Oriente nel settore edile.