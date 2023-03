Opportunità di trading in Borsa, l'analisi sull’azione Game Stop

Pronti, via! Oggi al suono della campanella di apertura delle contrattazioni a Wall Street il titolo GAME STOP è partito in gap rialzista, segnando subito un eclatante + 52% in pochi minuti, passando dalla chiusura di ieri a 17.65dollari ai 62.85 dollari nella prima ora di trattazione. Alla notizia dell’utile netto di 48.2 milioni di dollari del trimestre conclusosi a fine gennaio – dopo la perdita di 147.50milioni nel periodo novembre/gennaio 2022 – le azioni hanno iniziato a salire di oltre il 30% già in pre-market, partendo poi col “botto”. La società texana che vende videogiochi online è una delle azioni indicate come “meme stock” preferite dai “retail investors”, seppure sia controllata dal miliardario Ryan Cohen.