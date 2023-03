Opportunità di trading in Borsa, l'analisi sull’azione Intel

Il 2022 ha confermato i tre maggiori produttori di semiconduttori (quotate a Wall Street): Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (è il maggiore contractor per la produzione di semiconduttori per conto dei clienti), Intel produce chipset per schede madri, controller di interfaccia di rete e circuiti integrati e Qualcomm (azienda globale di semiconduttori e telecomunicazioni che progetta e commercializza prodotti e servizi di comunicazione wireless; tutte le società di telecomunicazioni nel mondo utilizzano la tecnologia brevettata CDMA code division multiple access di Qualcomm).