Opportunità di trading in Borsa, l'analisi sull’azione Macrogenics

Azioni in Borsa, opportunità di trading

MACROGENICS Inc. (sigla MGNX ) è tra le azioni che giovedì si sono distinte per rialzi a due cifre (+10.4%), sottolineando come dai minimi assoluti raggiunti a giugno dell’anno scorso il rialzo sia del +230%. L’ottimo rapporto sugli utili del 2022 comunicato mercoledí a borsa chiusa : fatturato di 151,9 milioni di dollari (piú che raddoppiato rispetto ai 77,4 milioni di dollari del 2021) ed una perdita netta ridotta a 119,8 milioni di dollari (nel 2021 era di 202,1 milioni di dollari) ha convinto gli investitori ad accumulare ancora il titolo che arriva da quasi un decennio di ribassi, poiché i massimi assoluti a 41dollari furono toccati nel 2014.



Attualmente le quotazioni si trovano sui 7 dollari, con prossimo obiettivo rialzista in area 8.50 dollari, intervallato da ripiegamenti a 5.50 dollari. Il supporto settimanale transita sui 5.00 dollari e sostiene la spinta rialzista nell’immediato. Resistenza a 10 dollari che, qualora superata, imprimerebbe ulteriore spinta ai prezzi.

L’azione Macrogenics