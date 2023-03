Opportunità di trading in Borsa, l'analisi sull’azione Piaggio

PIAGGIO & C. (sigla PIA), con i suoi numerosi marchi, è il più grande produttore europeo di veicoli motorizzati a due ruote, ed uno dei leader mondiali soprattutto nel settore scooter, moto e ciclomotori (copre anche il trasporto leggero a tre e quattro ruote). Ha realizzato due dei prodotti italiani di design industriale più famosi di sempre in tutto il mondo: lo scooter Vespa ed il motocarro Ape. Del Gruppo attualmente fanno parte i marchi Piaggio, Aprilia e Moto Guzzi – e marchi storici non più utilizzati come Laverda, Gilera e Derbi. Il gruppo, fondato nel 1884 a Sestri Ponente e con sede a Pontedera, è quotato a Piazza Affari dal 2006; attualmente fa parte del segmento Euronext Milan.