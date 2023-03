Opportunità di trading in Borsa, l'analisi sull’azione Pvh Corp.

La PVH Corp. (Phillips-Van Heusen – PVH) è una società newyorkese di abbigliamento globale, nota soprattutto agli operatori del settore in quanto possiede marchi come Tommy Hilfiger (acquisita nel 2010 per 3 miliardi di dollari) e Calvin Klein; Arrow, DKNY, Nautica, Perry Ellis e concede in licenza – per determinate categorie di prodotti – marchi come Kenneth Cole New York e Michael Kors. L’azienda progetta e commercializza principalmente abbigliamento sportivo di marca (casual), jeans, abbigliamento tecnico, intimo nonchè camicie eleganti, cravatte, borse, accessori ed articoli correlati ed opera attraverso le sue divisioni Tommy Hilfiger North America; Tommy Hilfiger Internazionale; Calvin Klein Nord America ed International ed Heritage Brands (all’ingrosso).