Opportunità di trading in Borsa, l'analisi sull’azione Tenaris

A Piazza Affari ieri in rialzo i titoli del settore energia che hanno beneficiato dell’accordo OPEN Plus. Anche Tenaris ha segnato un +3% chiudendo le contrattazioni a 13.49 euro dopo aver toccato i 13.80 euro. Il titolo ha sfruttato la notizia per effettuare un rimbalzo, poichè sta scendendo dai 17.88 euro di metà febbraio ed aveva raggiunto i 12.60 euro a fine marzo, perdendo pertanto il -29% in sole 4 settimane.