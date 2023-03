Opportunità di trading, l'analisi tecnica dell'indice Ftse Mib

L’opportunità di trading sull’indice Ftse Mib

L’indice FTSEMIB40 ha chiuso al rialzo la prima settimana di marzo, riportandosi a 27825punti, a ridosso dai 27875 di metà febbraio e ad una manciata di punti dai massimi a 28215 toccati poco piu di un anno fa, a gennaio 2022. Osservando i grafici si nota come l’indice stia effettuando un doppio/triplo massimo (27800/28300) ed in area di resistenza, e con ripiegamento da effettuare sui 27400. A sostenere il recente rialzo vi è il supporto settimanale a 26900, sulla cui tenuta si presentano correnti in moderato acquisto (la violazione di tale supporto implica l’avvio di ripiegamenti).

Le migliori performance

Tra le migliori performance di venerdi 3 marzo spiccano INWIT +8.17% (la dichiarazione di un aumento dei dividendi a partire dagli utili 2023 ha spinto gli investitori all’acquisto), AMPLIFON +6.73%, PRYSMIAN +4.9%, STM +2.49%, mentre le banche si sono riprese da alcune perdite subite nelle sessioni precedenti. Interessante rilevare come sui 12 mesi (yr/yr) il miglior titolo del paniere principale sia UNICREDIT: +150% nel periodo febbr/2022-febbr/2023. Da inizio 2023 – tra gli altri – si segnalano IVECO con una performance del +76% in soli due mesi, BPER e SAIPEM entrambi a +46%.

I dati del manifatturiero

Comunicato anche il dato relativo al PMI manifatturiero S&P Global Italy: +52 a febbraio 2023, in rialzo dai 50,4 nel mese precedente (e sopra le stime di mercato a 51). È il rialzo più marcato da aprile/2022. La produzione in miglioramento ha spinto la fiducia dei produttori che hanno aumentato l’attività di assunzione al ritmo più veloce da 11 mesi. Inflazione dei prezzi di acquisto è in diminuzione per la prima volta da giugno 2020, grazie al ridimensionamento dei costi dei prodotti energetici (gas naturale a prezzi inferiori a quelli pre-conflitto e petrolio WTI a 76/78dollari contro i 130dollari di un anno fa).

Cos’è l’indice Ftse Mib

L’Indice FTSE MIB (Milano Indice di Borsa) è il principale indice del mercato azionario che replica la performance delle 40 principali e più liquide società quotate sulla Borsa Italiana (le cosidette blue chips). È un indice flottante, ponderato per la capitalizzazione. Il valore base dell’Indice FTSE MIB è stato fissato alla chiusura delle contrattazioni del 31 ottobre 2003 a 10644 punti. Da tale data si sono registrati massimi a 44365 (mag/2007) e minimi a 12295 (giu/2012). I massimi assoluti furono toccati con l’indice MIB30 a 50108pt.