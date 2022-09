Le azioni da comprare secondo gli analisti

Massimo Trabattoni, head of italian equity di Kairos segnala che l’ultimo trimestre dell’anno si preannuncia sfidante tanto quanto i primi tre, non essendo i venti di tempesta ancora passati. Ci si arriva forse un po’ più coscienti di quello che ci aspetta, con le valutazioni dei titoli già sui minimi relativi e con il posizionamento degli operatori di mercato molto “Orso” e scarico. Solo quando dall’attuale mentalità di vendere sui rialzi tornerà a dominare la scelta di acquistare sui ribassi vedremo molto probabilmente il mercato tornare a performare.

ARISTON

Intesa Sanpaolo ha alzato da 11 a 11,8 € il TP. Gli analisti valutano positivamente l’accordo per l’acquisizione del 100% di Centrotec Climate Systems, un’operazione che dovrebbe consolidare la leadership del gruppo in Europa e aiutarlo a entrare in nuovi business. Ariston è tra i leader mondiali nelle soluzioni sostenibili per il comfort termico, Centrotec Climate Systems è tra i leader nella fornitura di soluzioni per il riscaldamento, la ventilazione e il trattamento dell’aria e di soluzioni per la generazione combinata di calore ed energia.

B. CUCINELLI

Equita Sim conferma il TP a 50 €. Gli analisti si attendono per il terzo trimestre una performance ancora molto robusta e pienamente a supporto delle attese sull’intero anno. Equita, ricordando che il 19 ottobre verranno resi noti i ricavi del terzo trimestre, stima un fatturato di 216 milioni di €, con un +14%. Il marchio continua a beneficiare della crescente visibilità di Brunello Cucinelli, del rinnovato interesse per l’abbigliamento post pandemia, del mix geografico favorevole (Usa 33% del fatturato rispetto al 20% circa per i concorrenti e Cina 15% rispetto al 25% degli altri) del rafforzamento della distribuzione diretta negli ultimi anni. Inoltre il posizionamento nel lusso assoluto riduce il rischio di impatti dal rallentamento macro.

Continua a leggere sulla copia digitale del giornale