Assogestioni, balzo in avanti patrimonio a 2.338 miliardi a fine 2023

Il mercato italiano del risparmio gestito chiude il 2023 con un patrimonio di 2.338 miliardi di euro, che fa un balzo in avanti di +114 miliardi dal dato di fine settembre. E’ quanto emerge dai dati definitivi della mappa trimestrale di Assogestioni relativi al quarto trimestre 2023.

I fondi aperti detengono masse pari a 1.149 miliardi di euro, rappresentativi del 49% del patrimonio complessivo. Seguono le gestioni istituzionali (Fondi pensione e compagnie di assicurazione) con 939 milioni di patrimonio a fine anno pari al circa il 40% del totale, mentre le gestioni di portafoglio per la clientela retail, che detengono masse per 156 milioni (7%) ed i fondi chiusi per 93 milioni (4%).

Bene i fondi aperti per le famiglie

“Entrando nel dettaglio dei Fondi aperti, la categoria a maggiore partecipazione di piccoli risparmiatori e famiglie – spiega Alessandro Rota, Direttore Ufficio Studi Assogestioni – nel corso del quarto trimestre sono cresciuti di circa 60 miliardi di euro per l’effetto combinato di tre diversi flussi: una raccolta negativa per 8,5 miliardi di euro; un effetto mercato di quasi il 5% che vale quasi 50 miliardi di euro e infine un effetto perimetro di +19 milioni di euro, per l’ingresso nella segnalazione statistica di un nuovo gruppo di gestione”.

“Allargando lo sguardo agli ultimi quattro trimestri si nota che, nonostante su tre trimestri la performance sia stata positiva, i flussi si sono mantenuti negativi in tutti e quattro i trimetri rappresentati ed anzi – sottolinea Rota – sono andati peggiorando nel corso degli ultimi due”.

In controtendenza gli obbligazionari

Nel trimestre i fondi bilanciati, flessibili e azionari hanno registrato rispettivamente deflussi per 5,66, 8,34 e 2,59 miliardi. In controtendenza i prodotti obbligazionari, che hanno raccolto 7,82 miliardi, grazie alle dinamiche dei tassi di interesse dei titoli di stato, e portano gli afflussi a fine anno ad oltre 24 miliardi .

Analizzando il trend trimestre per trimestre dei fondi per asset class, si rileva che i fondi azionari, che erano stati protagonisti di una buona performance nel 2022, hanno cominciato ad andare in negativo in termini di raccolta dal terzo trimestre del 2023. Sostenuti e positivi invece i numeri dei fondi obbligazionari, grazie alla performance di raccolta dei fondi obbligazionari a scadenza. Le famiglie hanno beneficiato in questo 2023 soprattutto della sottoscrizione di titoli di stato e questo è andato a svantaggio sia del canale depositi che del risparmio gestito.

Guardando ai fondi per tipologia, si segnala la raccolta positiva dei fondi italiani (+1,9 miliardi), spinta dagli afflussi verso i fondi a scadenza di nuova generazione, per contro i cross-border hanno subito deflussi per circa 7 miliardi euro per effetto dei deflussi che hanno colpito i mandati assicurativi di ramo I e ramo III che spesso hanno questi prodotti come sottostante.

(Foto: Photo by Mathieu Stern on Unsplash)

(Teleborsa)