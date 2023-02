Auto elettrica, il gestore: "In occidente Tesla leader, ma Byd è un serio concorrente"

Auto elettrica, un’opportunità almeno sui mercati?

Il settore della mobilità elettrica potrebbe essere molto redditizio ora che la crisi dei semiconduttori va migliorando. Alcuni titoli potrebbe quindi crescere e dare buone soddisfazioni ai risparmiatori. Ne abbiamo parlato con Mobeen Tahir, Direttore ricerca macroeconomica, WisdomTree.

Il mondo dei veicoli elettrici è al centro delle discussioni di automobilisti e investitori. A che punto siamo?

“Bisogna partire da un presupposto. Le auto non sono un bene come un altro: molte persone hanno un attaccamento alle auto che guidano, o vogliono guidare, che è molto diverso rispetto a quello per altri beni. Tuttavia, oggi i consumatori si trovano a un bivio. Dopotutto, la scelta relativamente arbitraria tra un motore diesel e uno a benzina non si avvicina neppure minimamente alla scala decisionale necessaria per fare il salto nel mondo elettrico. Ma sembra che il megatrend dell’elettrificazione abbia cambiato marcia, anche se con alcune differenze regionali”.

Quali in particolare?

“L’Asia Pacifico registra il più alto tasso di crescita delle vendite di veicoli elettrici negli ultimi tempi. Questa regione è dominata dalla Cina, dove le preferenze dei consumatori stanno cambiando in maniera repentina e i marchi locali si stanno facendo conoscere”.

L’Europa segue il trend di crescita?

“In Europa ha un grande ruolo anche la regolamentazione: in Norvegia, ad esempio, le auto a benzina e diesel stanno affrontando divieti più severi che entreranno in vigore nel 2025 e i veicoli elettrici hanno rappresentato il 79% di tutte le vendite di nuove autovetture nel 2022. L’adozione dei veicoli elettrici è supportata da diversi fattori, tra cui la proliferazione di nuovi modelli in diverse fasce di prezzo che offrono ai consumatori una scelta più ampia, il miglioramento della tecnologia delle batterie riducendo l’ansia da autonomia, l’espansione dell’infrastruttura di ricarica pubblica, gli incentivi governativi e il cambiamento delle preferenze dei consumatori per motivi sia ambientali sia tecnologici”.

A proposito di marchi a quali bisogna guardare?

“Torniamo in Asia; la cinese Byd, sostenuta da Warren Buffett dal 2008, ha superato Tesla come leader mondiale nelle vendite di veicoli elettrici. Tra i modelli più venduti di Byd in Cina, la Song, un Suv di medie dimensioni, e due berline, Qin e Han. Ciò non solo sfata il mito secondo cui BYD operi in categorie di auto diverse da Tesla, ma rende anche Byd un potenziale concorrente di Tesla e di altre case automobilistiche con la sua espansione in Europa e non solo”.

Qual è la posizione di Tesla?

“In occidente Tesla rimane leader: nel Regno Unito la casa americana ha dominato nel 2022 con la sua Model Y che è stata il veicolo elettrico a batteria più venduto, in un anno in cui le vendite di veicoli elettrici hanno superato per la prima volta le vendite di auto diesel”.

Quali sono i prossimi passi per il settore?

“Come già sta avvenendo in alcuni paesi, la legislazione potrà giocare un ruolo fondamentale, ma non ci si può basare solo su questo: servono misure politiche ad ampio raggio volte a garantire che questa nuova rivoluzione dei veicoli elettrici sia sostenibile. L’Agenzia internazionale dell’energia si è espressa su questo tema e ha ribadito l’importanza dei sistemi di incentivi, così come della promozione dell’adozione dei veicoli elettrici in economie emergenti e in via di sviluppo oltre all’espansione delle infrastrutture necessarie”.