Azimut trova la rotta, le azioni da comprare per gli analisti

Le azioni da comprare per gli analisti

Il FTSEMib arriva a 22.986 punti, mentre il controvalore degli scambi è sceso a 1,16 miliardi di euro, rispetto agli 1,34 miliardi di mercoledì.

AMPLIFON

Intesa Sanpaolo conferma il prezzo obiettivo a 41,5 euro su Amplifon. La quotazione pagato la revisione al ribasso dell’outlook da parte di Sonova e i conti semestrali poco sotto il consenso di William Demant. Intesa Sanpaolo non si aspetta che Amplifon cambi l’appena confermata (a fine luglio in occasione dei conti semestrali) previsione 2022. Gli analisti evidenziano come due settimane fa il management di Amplifon fosse «ben conscio dell’incertezza del consumatore e dell’inflazione dei costi che sono state citate da William Demant e Sonova». Gli esperti confermano le loro stime.

ANIMA

Banca Akros conferma il prezzo obiettivo a 4,6 euro. Il buyback continua, evidenziano gli analisti, che parlano di «notizia positiva», con gli acquisti che probabilmente sostengono il prezzo dell’azione e migliorano la remunerazione dei soci. Il rendimento medio del dividendo 2022-2023 è di circa il 7,8%.

AZIMUT

BofA alza il tp da 25 a 26 euro. Gli analisti hanno migliorato le stime per tener conto di maggiori ricavi ricorrenti. Inoltre, per gli esperti il titolo ai multipli attuali è sottovalutato.