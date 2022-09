Cucinelli piace, le azioni da comprare per gli analisti

Le azioni da compare per gli analisti

Secondo gli analisti di Morgan Stanley, il più grande rischio per la Borsa Usa è rappresentato dal trend degli utili. Così si legge nella nota degli analisti del colosso bancario Usa: «Quasi tutta la debolezza che ha caratterizzato l’azionario nel corso del primo semestre è stata provocata dalla Fed. Il risultato del secondo semestre sarà invece a nostro avviso determinato fondamentalmente dalle aspettative sugli utili per l’anno prossimo». In questo senso «i dati che dati che anticipano il trend dei profitti delle aziende segnalano una certa debolezza andando in avanti».

B CUCINELLI

Intesa Sanpaolo conferma il TP a 62,1 € dopo i conti semestrali. Equita ha alzato da 49 a 50 € il TP. Akros è salita da 60 a 62€.

EXOR

Mediobanca conferma il prezzo obiettivo a 85 € dopo che la società ha investito 10 mln $ in Ultraviolette Automotive, startup al lavoro sullo sviluppo di un ciclomotore a batteria. Intesa mantiene 91,3 €. L’operazione non è significativa a livello di dimensioni, ma è pienamente coerente con il focus di Exor sui segmenti della nuova mobilità e con la strategia complessiva, spiegano gli analisti, che citano la quota rilevante del mercato due ruote indiano.

POSTE ITALIANE

Pago-Pa dovrebbe affidare al gruppo la realizzazione della piattaforma che consentirà la notifica digitale di multe e gli atti giudiziari. Equita conferma il Tp a 12,5€. Mediobanca 12€ e Intesa 11,9 €.

