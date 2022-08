Le mietitrebbia salvano Cnh, le azioni da comprare per gli analisti

Le azioni da comprare per gli analisti

Nell’ultimo decennio -scrive Ben Arnold, Investment director di Schroders – l’investitore nelle società a crescita più stabile (meglio conosciute come azioni value) è diventato una specie in via di estinzione, messo ai margini di un mercato concentrato sulla ricerca della crescita infinita in settori come la tecnologia (azioni growth).

CNH

Mediobanca Securities ha confermato il tp di 18,3 euro dopo i contrastanti dati relativi al mercato dei macchinari agricoli negli Usa a luglio. Gli esperti segnalano che i numeri sono misti, con il trend delle mietitrebbiatrici positivo e quello dei trattori negativo

GENERALFINANCE

Intesa Sanpaolo ha avviato la copertura con tp a 10,2 euro. Gli esperti credono che la società, grazie al suo specifico business model, a un management team con esperienza e ad una piattaforma sviluppata in casa, offra forte crescita dei volumi, solida redditività e un limitato profilo di rischio.

