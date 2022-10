Saras prosegue la sua corsa, le azioni da comprare per gli analisti

Le azioni da comprare per gli analisti

L’avvio della seconda tranche del buyback potrebbe aiutare Intesa Sanpaolo a ribaltare l’attuale condizione di debolezza. Tra le banche più piccole, Bper è più attraente rispetto a Banco-Bpm che probabilmente dovrà affrontare una maggiore erosione di capitale nel terzo trimestre in attesa dell’approvazione del compromesso danese (principio contabile che allevia l’assorbimento di capitale in relazione agli investimenti assicurativi).

SARAS

Il titolo prosegue la sua corsa che ha portato dall’inizio dell’anno al raddoppio delle quotazioni. Gli acquisti sono sostenuti dai margini di raffinazione risaliti nell’ultima settimana a 17,20 dollari al barile da +10.80. Il consenso raccolto da Bloomberg evidenzia un target medio a 1,37 euro con 7 Buy, 1 Neutral, 1 Sell. Websim ha un prezzo obiettivo a 1,60 euro. Le potenzialità grafiche sono tali che non è escluso si possano rivedere i top degli ultimi 10 anni in zona 2,26-2,55 euro. Forte fascia di resistenza intermedia in area 1,38 euro.

TENARIS

Jefferies ha alzato il TP da 20 a 22€. Gli analisti citano «il forte bilancio, che fornisce una protezione dalla volatilità di mercato, e la capacità finanziaria per maggiori dividendi nel medio termine».

