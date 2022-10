Moncler divide, le azioni da comprare per gli analisti

Le azioni da comprare per gli analisti

Lo status tecnico del FTSE MIB, nonostante il rialzo di di ieri (+1,57% 20.972) mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 20.265,5, mentre al rialzo l’area di resistenza è individuata a 21.119,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 19.882.

G.M. LEATHER

Integrae Sim alza TP da 6,3€ a 6,45 €. Alla luce dei risultati del primo semestre 2022, aggiungono gli analisti di Integrae Sim, “modifichiamo le nostre stime sia per l’anno in corso sia per i prossimi anni. In particolare, stimiamo valore della produzione 2022 pari a 45,2 milioni ed un EBITDA pari a 5 milioni, corrispondente a d’una marginalità dell’11,1%”.

MONCLER

UBS ha ridotto da 62 a 57 € il TP. Mediobanca Securities invece conferma 75 € in attesa dei conti in agenda per il 26 ottobre. Gli esperti si attendono dall’azienda ancora una volta conti solidi.

Continua a leggere sulla copia digitale del giornale