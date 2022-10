Tenaris mette il freno, le azioni da comprare per gli analisti

Le azioni da comprare secondo gli analisti

Lo status tecnico del FTSE MIB, nonostante il rialzo, mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 20.265,5. Per la prossima seduta potremmo assistere a un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 19.882.

OZZI MI

Integrae Sim ha alzato il TP, a 1,55 € da 1,5 €, Gli esperti confermano le loro stime sia per l’anno in corso sia per i prossimi.

TENARIS

Mediobanca Securities ha limato da 19,3€ a 19 € il Tp per tener conto di un aggiornamento dei multipli di settore.

