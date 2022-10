Avio accende i motori, le azioni da comprare per gli analisti

Le azioni da comprare per gli analisti

La reazione dai minimi dell’anno non è ancora stata negata nonostante la perdita di slancio. Ma, da quello che si vede, si tratta solo di un rimbalzo tecnico per quanto avvenuto da supporti strategici. La tendenza di breve resta negativa. Maggiore ampiezza verrà letta sopra 22 mila punti e soprattutto sopra 23.153 punti.

ANIMA

Equita Sim conferma il TP a 4,7 € dopo la raccolta netta del mese scorso. Il dato di settembre è debole, penalizzato dall’andamento fortemente negativo dei mercati sia azionari sia obbligazionari, sottolineano gli esperti. Mediobanca Securities conferma 3,6 € e Intesa 4,5 € e Akros 4,6 €.

AVIO

Intermonte ha ridotto da 12,7 a 11,7 € il TP. I conti del secondo trimestre sono stati sostanzialmente in linea, ma la previsione 2022 è stata ridotta per via dei crescenti costi dell’energia, segnalano gli analisti. Nel più lungo periodo Avio appare ben posizionata per cogliere le opportunità che si materializzeranno nell’altamente promettente mercato dei lanciatori di piccoli satelliti, che dovrebbe continuare a godere di una crescita sostenibile nei prossimi.

