Le azioni da compare per gli analisti

I massimi di martedì a 23.101 punti avevano innescato qualche presa di profitto, ma venerdì l’indice ha segnato nuovi top di periodo, uscendo da una banda che durava da 4 mesi: ottimo segnale di forza. Crescono le chances di un’estensione del movimento verso 24.000/24.500 punti.

BANCA GENERALI

Barclays ha alzato il TP a 38 € da 36 €, avendo migliorato le stime per i prossimi anni. Mediobanca Securities considera il titolo € (36€) sopravvalutato pur avendo portato il Tp a 28,5 € da 26 €. Deutsche Bank conferma 35,3 €. Akros l’ha alzato a 33 € da 32 €. CFO Sim ha confermato la raccomandazione d’acquisto e il TP di 6,6 €. La società è “decisamente ben posizionata per beneficiare dell’accelerazione del mercato digitale in Italia”.

INTESA

WebSim ha alzato il Tp da 2,4 a 2.70 € dopo la presentazione dei conti di nove mesi. Deutsche Bank conferma 2,6 €. Equita Sim 2,9 €.

PIRELLI

Deutsche Bank ha limato il TP a 6 € da 6,5 €. I costi energetici segnalano la necessità di agire sui prezzi nel 2023.

UNIDATA

Websim conferma il Tp a 65€ dopo che la società ha ottenuto ta l’attestazione per accedere a tutte le gare d’appalto pubbliche di settore.