Attesa per i conti di Bper, le azioni da comprare secondo gli analisti

Le azioni da comprare per gli analisti

La reazione dai minimi dell’anno non è ancora stata negata nonostante la perdita di forza. Quello cui abbiamo assistito è solo un rimbalzo tecnico per quanto avvenuto da supporti strategici. Maggiore ampiezza verrà letta sopra 22 mila punti e soprattutto sopra 23.153 punti. Per il momento resta confermata la tendenza negativa verso la resistenza individuata a quota 21.427,6. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi minimi identificabili in area 20.375,5.

BPER

Kepler Cheuvreux conferma la raccomandazione Buy e il TP a 2,3 €. Gli analisti si aspettano che i conti del terzo trimestre siano “buoni”.

1,62€Kepler 2,3€

FERRARI

Akros ha ridotto da 240 a 220 euro il TP per tener conto di un aggiornamento dei multipli del settore del lusso. Se applichiamo i parametri di Hermes e B. Cucinelli alla Ferrari per il 2022 otteniamo un fair value di 212/225 €.

Continua a leggere sulla copia digitale del giornale