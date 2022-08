A Mediobanca piace De Nora, le azioni da comprare per gli analisti

Le azioni da comprare per gli analisti

Dopo la disastrosa caduta del 2,49% di venerdì è da considerarsi positiva la tenuta del supporto situato a 21.500. L’area di resistenza individuata a quota 22.268.

DE NORA

Mediobanca Securities conferma il TP a 19 €. Gli analisti ritengono che la società sia ben posizionata per la rivoluzione dell’idrogeno verde, con un profilo rischio-rendimento senza confronto. Gli esperti si attendono che De Nora segni un tasso composto medio annuo di crescita di oltre il 20% in tutte le linee di conto economico al 2025. De Nora è specializzata in elettrochimica ed è leader nelle tecnologie sostenibili per la green economy; è il più grande fornitore al mondo di rivestimenti catalitici ad alte prestazioni ed elettrodi insolubili per applicazioni elettrochimiche e industriali e leader nella fornitura di attrezzature, sistemi e soluzioni per la disinfezione, la filtrazione e il trattamento delle acque e delle acque reflue.

ENI

Agosto si avvia a essere il sesto mese positivo degli otto portati a termine nel corso del 2022, con un bilancio provvisorio intorno a +7%. Websim ha un target a 16€.