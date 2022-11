Buy per Unicredit, le azioni da comprare per gli analisti

Le azioni da comprare per gli analisti

L’ottimo mese di ottobre conferma la bontà dei supporti in zona 20 mila e ratifica la banda di oscillazione in corso da 4 mesi con resistenza, e spartiacque per ulteriori allunghi, in area 23.153 punti. La conferma di questi livelli porta l’indice a 25 mila punti.

ALFONSINO

Banca Finnat riduce in maniera sensibile il TP da 2,98 a 1,26 € Gli analisti stimano un valore della produzione a 5 mln per il 2022 (da 7,3 mln originariamente preventivati) e dovrebbe raggiungere i 18,6 mln nel 2025 (a fronte di 30,7 mln in precedenza ipotizzati). L’Ebitda è stimato negativo per 1,96 mln a consuntivo 2022 (da una perdita lorda precedentemente stimata limitata a 306 mila €).

CAMPARI

Deutsche Bank ha alzato il target price da 10 a 12 euro. Il gruppo ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione iniziale del 70% in Wilderness Trail Distillery, marchio super-premium di bourbon e whiskey che diventerà il secondo asse di sviluppo di Campari Group dopo gli aperitivi. Equita sale da 11,5€ a 11,7€ . Jefferies conferma 10 € anche Credit Suisse lascia 10 €. Akros alza da 12,5 a 13,8 €.

DIASORIN

Exane mantiene il target a 135 euro. Il consenso aggiornato di Bloomberg registra prezzo obiettivo medio 145 euro. Websim giudica il titolo molto interessante con target price 159 euro.

ILLIMITY

Equita Sim ha limato il TP da 13€ a 12,3 € in attesa dei conti in agenda per l’11 novembre. Riteniamo che l’incertezza sul contesto macro abbia portato a un rallentamento, rispetto a quanto inizialmente atteso. Analogamente crediamo che l’andamento dei mercati abbia ridotto le possibilità di business nella divisione Investment banking.

INWIT

Equita Sim conferma il TP di 10,6 € dopo conti del terzo trimestre in linea con le attese. Inwit, precisano gli analisti, offre un’ottima protezione dall’inflazione e non ha rischi di rifinanziamento a breve. Positiva la decisione di focalizzare gli investimenti in Italia e di migliorare la remunerazione dei soci.

MEDIOBANCA

Intesa Sanpaolo ha alzato da 11,5 a 11,7 € il Tp. Ubs ha alzato il TP da 8,2 a 9 €, confermando la raccomandazione neutral. Gli analisti hanno aumentato le stime sugli utili.

MONCLER

Equita Sim conferma target a 56,5 € e alza il peso nel portafoglio coerentemente con l’esposizione a titoli quality. Questo vale in particolare per Moncler alla luce di vendite del terzo trimestre solide.

PRYSMIAN

Intesa Sanpaolo ha alzato da 39,2 a 40 € il TP. Per l’intero 2022 Prysmian, spiegano gli esperti, dovrebbe raggiungere la parte alta delle stime. Quanto al 2023, secondo gli analisti il gruppo è ben equipaggiato per affrontare uno scenario di mercato più difficile.

STM

Akros conferma il TP a 46 €. I conti di ON Semiconductor e NXP hanno deluso il mercato, con previsioni per il quarto trimestre in decelerazione anche più forte di quanto atteso.