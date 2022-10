Unicredit festeggia per i conti, le azioni da comprare per gli analisti

Le azioni da comprare secondo gli analisti

La reazione partita dai minimi dell’anno si rafforzerà una volta superato questo ostacolo. A Wall Street un andamento divergente: sale il Dow mentre il calo delle Big Tech (Google e Microsoft) spengono il Nasdaq.

ENAV

UBS ha avviato la copertura con TP a 4,5 €. Gli analisti parlano di un business difensivo con protezione dall’inflazione e upside sul dividendo.

PIRELLI

Intesa Sanpaolo ha ridotto da 5,5 a 4,8 € il TP. Gli analisti hanno rivisto al ribasso le stime 2023 per riflettere le incertezze sul fronte dei costi ma evidenziano come il titolo scambi su valutazioni “interessati” nell’ambito del comparto. Inoltre, per gli esperti.

POSTE

Berenberg conferma il TP a 12 € in attesa dei conti che verranno pubblicati il 10 novembre.

SPINDOX

Envent ha limato il Tp a 15,07 €, dai precedenti 19,3 €. Le stime vengono modificate per tenere in considerazione i dati del primo semestre e l’impatto delle nuove società consolidate.

STM

Paga i conti trimestrali di Texas Instruments inferiori alle attese. Banca Akros, mantiene il tp a 46 euro.

UNICREDIT

Intesa Sanpaolo conferma il TP a 14,4 € dopo i conti «oltre le attese».