Le azioni da comprare per gli analisti

L’attuale contesto di elevata volatilità non aiuta i risparmiatori italiani ad avvicinarsi ai mercati finanziari, nonostante l’impatto significativo che la costante risalita inflattiva avrà sul carovita e sui risparmi. Così sono tanti gli italiani che continuano a non investire i propri risparmi. Il quadro emerge dall’indagine di Moneyfarm.

B UNICEM

Ubs conferma rating BUY, con TP di 29 € per azione. Gli esperti, con l’attuale forza del dollaro e la Russia più resiliente rispetto a quanto inizialmente atteso, credono che un aumento della guidance possa essere possibile.

DIASORIN

Mediobanca Securities conferma rating Outperform e TP di 153 € in attesa dei conti del 3 agosto. Gli esperti si aspettano un secondo trimestre in linea con i primi tre mesi dell’anno. Conferma dell’outlook per il 2022.

Continua a leggere sulla copia digitale del giornale